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Арахамія про переговори з Росією: контакти є, але сідати за стіл переговорів не на часі

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Вашингтон, Четвер 16 червня 2022 05:47
Арахамія про переговори з Росією: контакти є, але сідати за стіл переговорів не на часі Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна зараз знаходиться в слабкій переговорній позиції, тому повертатися за стіл переговорів не час. Необхідно контрнаступ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios, про це заявив глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія, який зараз перебуває у Вашингтоні.

Він зазначив, що українська команда розмовляє телефоном з представниками РФ "один або два рази на тиждень", хоча "обидві сторони ясно розуміють, що прямо зараз немає місця для переговорів",

"Наша переговорна позиція насправді досить слабка, ми не хочемо сидіти за столом переговорів, якщо знаходимося в такій позиції. Нам потрібно якимось чином звернути події назад", - сказав Арахамія.

Він заявив, що українські військові мають перейти в контрнаступ, щоб повернути території.

Арахамія додав, що серед українців виникла негативна реакція на ідею переговорів з Росією після військових злочинів. При цьому він зазначив, що війна має закінчитися "компромісом".

Крім того, Арахамія заявив, що щодня на Донбасі гинуть або отримують поранення до 1000 українських військових. З них від 200 до 500 осіб гине.

Попри втрати, в України є сили для боротьби на Донбасі. За його словами, Україна мобілізувала мільйон людей і має можливість призвати ще два мільйони.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN розповів, що нібито США, Європа і Британії ведуть консультації з приводу "мирного плану" для завершення війни з Росією.

На такі чутки відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що не бере участі в подібних переговорах.

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