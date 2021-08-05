"Червоні лінії" деокупації і Росія-агресор: яким буде закон про перехідний період на Донбасі

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект про введення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областейправосуддя перехідного періоду. Відповідний законопроект схвалено на засіданні уряду.

Законопроект базується на принципах ООН в частині перехідної юстиції, відповідає стандартам і критеріям ОБСЄ - Копенгагенським стандартам і розроблений, спираючись на державні інтереси України.

У документі пропонують закріпити на рівні закону визначення Росії як держави-агресора. Цілі документа передбачають:

ввести елементи перехідної юстиції, зокрема відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил і окупаційних адміністрацій Росії, заходи щодо розвитку стійкого миру і заходи неповторення окупації;

ввести інститут консолідації угод, які були здійснені на тимчасово окупованих територіях;

створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях;

встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду;

визначити базові принципи ("червоні лінії") деокупації і реінтеграції;

уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і по Криму і місту Севастополь.

упорядкувати і осучаснити чинну профільну термінологію, а також ввести поняття, що розкривають його новели;

розподілити регулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить визначити певний алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їх мешканців;

посилити соціальний зв'язок з тимчасово окупованими територіями;

визначити подальший розвиток для пакета законопроектів про перехідний період, що розробляє Мінреінтеграції.

У червні цей законопроект направили до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) для отримання експертного висновку.

Також зазначалося, що перехідний період закінчується через 25 років з дати відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаною державного кордону.