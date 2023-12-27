Данилов об обороне Марьинки и тактике россиян: ситуация хуже, чем с Бахмутом

Силы обороны Украины держат под контролем часть Марьинки Донецкой области, о якобы захвате которой рассказывают российские оккупанты. Населенный пункт из-за вражеских атак превратился практически в руины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Голосу Америки ".

"Маленькая часть поселка все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности недавние заявления Министерства обороны РФ о якобы полном взятии Марьинки.

Вместе с тем, Данилов отметил, что россияне стремятся захватить этот населенный пункт.

"Хотя, если уж называть вещи, как они есть, то захватить то, что осталось от населенного пункта. Потому что они фактически полностью его уничтожили. Там практически нет ни одного уцелевшего сооружения", - подчеркнул секретарь СНБО.

Относительно возможности сравнить тактику, проводимую интервентами под Марьинкой, с кампанией по захвату Бахмута, Данилов обратил внимание на разницу этих населенных пунктов по особенностям местности.

"Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые бы уцелели на территории Марьинки фактически нет", - говорит он.

Также чиновник отметил, что Силы обороны продолжают защищать населенные пункты, в частности, на Авдеевском на Купянском оттенках фронта, где противник пытается продвигаться вглубь, и "ситуация тяжелая".

"Но я говорю, что на фронте всегда тяжело. Это война", - констатирует Данилов.

Ситуация в Марьинке

Напомним, еще 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Владимиру Путину о том, что российские войска якобы полностью оккупировали Марьинку.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковник Александр Штупун, комментируя эту информацию, отмечал, что о полном захвате города говорить некорректно, поскольку наши защитники все еще находятся в его административных границах.

При этом 26 декабря главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отметил, что украинские защитники находятся на севере Марьинки. Но часть военных уже отошли на окраины и даже дальше.

Также военные во вторник вечером рассказали, что российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку с помощью артиллерии. Это происходит после их заявлений о якобы полном контроле над городом.