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После фейка о полной оккупации. РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии, - ВСУ

Марьинка, Вторник 26 декабря 2023 18:54
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После фейка о полной оккупации. РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии, - ВСУ Иллюстративное фото: РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку при помощи артиллерии. Это происходит после их заявлений о якобы полном контроле над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Марьинку враг продолжает обстреливать из артиллерии. Наши войска, как и отметил главнокомандующий (Валерий Залужный - ред.), еще остаются на севере города", - отметил он.

По словам Штупуна, возле города боевых столкновений пока не фиксировали, но "артиллерийская подготовка продолжается".

Спикер уточнил, что помимо Марьинки под артиллерийским обстрелом также находится соседнее село Георгиевка.

Фейк россиян

Напомним, еще вчера, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу доложил диктатору Владимиру Путину о том, что войска РФ якобы полностью оккупировали Марьинку.

Штупун, комментируя эту информацию подчеркивал, что о полном захвате города говорить некорректно, поскольку наши защитники все еще находятся в его административных границах.

При этом сегодня, 26 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинские защитники находятся на севере Марьинки. Но часть военных уже отошли на окрестности и даже дальше.

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