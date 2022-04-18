Данілов про обмін Медведчука: якщо буде, то із залученням третьої сторони
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов допустив можливість обміну нардепа Віктора Медведчука. Він уточнив, що якщо це і станеться, то тільки із залученням третьої сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Не вважайте нас такими людьми, які дозволять і кума (Путіну - ред.) отримати, і Маріуполь знищити. Довіри немає. Якщо це відбуватиметься, це відбуватиметься, можливо, із залученням третьої сторони", - сказав Данілов про можливість обміну Медведчука.
Секретар РНБО додав, що росіяни часто забувають виконувати свої зобов'язання. За його словами, Москві вже ніхто не довіряє.
"Якщо це відбуватиметься (обмін - ред.), то це буде ретельно відпрацьовано. Але потрібно дочекатися, чи потрібен Медведчук Путіну і Росії. Відповіді на це питання ми поки не отримали", - підсумував Данілов.
Нагадаємо, напередодні Медведчук попросив обміняти його українських військових і цивільних з обложеного Маріуполя.
Про те, чи можливий обмін Медведчука і яка доля чекає кума Путіна - у матеріалі РБК-Україна.
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