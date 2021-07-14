Не РНБО: Разумков озвучив позицію, хто має визначати статус олігарха

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, які поправки внесуть до закону про олігархів. Станом на ранок вівторка, 13 липня, подано 98 поправок.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю виданню "Ліга.net ".

За його словами, РНБО є координаційним органом і повноважень визначати, чи є особа олігархом, у нього немає. Також може бути конфлікт інтересів, повідомив Разумков.

"Наприклад, є якийсь голова Верховної Ради, який знаходиться в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу. Він коли-небудь проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів? Ні. Він буде нормально звітувати про свої зустрічі? Ні. Це конфлікт інтересів? Так", - уточнив він.

Спікер Ради заявив, що потрібно чітко визначити: хто, на який термін і коли буде приймати рішення.

"На мою думку, це має бути структура при НАЗК, яка працюватиме на громадських засадах. Ця комісія створюється завдяки конкурсу, в рамках якого можуть залучатися також іноземні експерти", - розповів він.

За його словами, це визначатиме конкурсна комісія. Точно туди не можуть входити ті, у кого виникає вищезгаданий конфлікт інтересів. Чиновників там не повинно бути, зазначив Разумков.