Данілов про новий законопроект щодо мобілізації: все має бути по справедливості

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне, щоб новий законопроект про мобілізацію був справедливим. Хоча норми документу поки обговорювати зарано, оскільки треба дочекатись остаточної редакції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українське радіо ".

"Головне - щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості", – сказав він.

Данілов зазначив, що захист держави - це обов’язок усіх громадян України, це обов’язок, прописаний у Конституції, у відповідних нормативно-правових актах.

"Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни", – зауважив секретар РНБО, додавши, що "усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України".

Данілов також підкреслив, що "зараз закону немає, є проєкт закону".

"Коли депутати Верховної ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проект закону, який депутати Верховної ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання", - наголосив він.

Він також звернувся з проханням дочекатися остаточної редакції, щоб робити ті чи інші висновки, в якому вигляді буде цей законопроект.

"Головне - щоб він був справедливий", - наголосив Данілов.

Новий законопроект про мобілізацію

Новий законопроект про мобілізацію вже зареєстрований в парламенті. Кабмін вніс документ до Ради 30 січня після доопрацювання. Зазначимо, що це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні.

Зокрема, попередній законопроект відкликали з Ради через суперечливість норм в ньому, наприклад, через пропозицію скасування відстрочки для людей з інвалідністю III групи та надсилання повісток електронною поштою.

Детальніше про те, чому уряд відкликав свій законопроект - читайте в матеріалі РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".