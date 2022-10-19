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Данилов назвал цель решения Путина о "военном положении"

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия при помощи введения "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины готовится к массовой депортации населения нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Twitter.

"Военное положение Путина (президента РФ Владимира Путина - ред.) в аннексированных регионах Украины - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано", - подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее стало известно, что 19 октября Путин подписал указ, согласно которому на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в неподконтрольных Украине регионах Херсонской и Запорожской областей вводится "военное положение".

При этом в вышеперечисленных регионах также вводится территориальная оборона и будут созданы соответствующие штабы.

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СНБОАлексей ДаниловВойна России против Украины