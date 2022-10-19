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Путин ввел территориальную оборону на оккупированных территориях Украины

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Среда 19 октября 2022 15:42
Путин ввел территориальную оборону на оккупированных территориях Украины Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На временно оккупированных Россией территориях Украины будет введена территориальная оборона и созданы соответствующие штабы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

"На территориях субъектов Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа, в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. 61-ФЗ "Об обороне" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)", - сказано в документе.

Такие меры были утверждены на фоне введения военного положения на временно оккупированных территориях Украины, а именно: так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областях, которые контролируются российскими войсками.

Напомним, ранее стало известно, что Путин в очередной раз обвинил украинские спецслужбы во взрывах на Крымском мосту.

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