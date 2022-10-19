Данілов назвав мету рішення Путіна про "воєнний стан"

Росія за допомогою запровадження "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України готується до масової депортації населення нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова у Twitter .

"Військовий стан Путіна (президента РФ Володимира Путіна - ред.) в анексованих регіонах України - це підготовка до масової депортації українського населення до депресивних районів Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який уже був скоєний Росією в Криму і залишилося не покарано", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким на території так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у непідконтрольних Україні регіонах Херсонської та Запорізької областей вводиться "військовий стан".

При цьому у вищезгаданих регіонах також запроваджується територіальна оборона та будуть створені відповідні штаби.

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