Данилов назвал две главные угрозы для Херсона

Две главные угрозы для Херсона – это минирование и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Что касается Херсона. Есть две угрозы. Первая – это непосредственно на территории, те вещи, которые оставили террористы. Речь о наличии взрывных устройств. К сожалению, у нас уже есть летальные случаи, когда саперы погибли…", - отметил Данилов.

По его словам, второй угрозой для освобожденного областного центра являются вероятные обстрелы со стороны российской армии.

"Что касается вооруженных сил РФ, которые находятся на левом берегу Днепра, если они начнут обстрелы Херсона, нам есть, чем отвечать. Но с учетом их поведения, мы не можем на сегодняшний день обеспечить 100% контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем, не спешите возвращаться", - добавил секретарь СНБО.