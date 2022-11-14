RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилов назвал две главные угрозы для Херсона

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Две главные угрозы для Херсона – это минирование и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Что касается Херсона. Есть две угрозы. Первая – это непосредственно на территории, те вещи, которые оставили террористы. Речь о наличии взрывных устройств. К сожалению, у нас уже есть летальные случаи, когда саперы погибли…", - отметил Данилов.

По его словам, второй угрозой для освобожденного областного центра являются вероятные обстрелы со стороны российской армии.

"Что касается вооруженных сил РФ, которые находятся на левом берегу Днепра, если они начнут обстрелы Херсона, нам есть, чем отвечать. Но с учетом их поведения, мы не можем на сегодняшний день обеспечить 100% контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем, не спешите возвращаться", - добавил секретарь СНБО.

Ранее мы писали, что СБУ задержала российского военнослужащего в освобожденном Херсоне. Мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться "местным".

Также в Вооруженных силах Украины показали, как военные 63-й отдельной механизированной бригады освобождали украинскую территорию на пути к Херсону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОХерсонАлексей ДаниловВторжение России в Украину