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Данілов назвав дві головні загрози для Херсона

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Дві головні загрози для Херсона – це мінування та снаряди окупантів, що не розірвалися, а також можливі обстріли міста з лівого берега Дніпра.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Щодо Херсона. Є дві загрози. Перша – це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Йдеться про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули…", - зазначив Данілов.

За його словами, другою загрозою для звільненого обласного центру є ймовірні обстріли з боку російської армії.

"Що стосується збройних сил РФ, які знаходяться на лівому березі Дніпра, якщо вони почнуть обстріли Херсона, нам є чим відповідати. Але з урахуванням їхньої поведінки, ми не можемо на сьогоднішній день забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися", - додав секретар РНБО.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був переодягнений у цивільну форму і намагався вдавати з себе "місцевого".

Також у Збройних силах України показали, як військові 63-ї окремої механізованої бригади звільняли українську територію на шляху до Херсона.

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