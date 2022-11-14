ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВСУ показали, как проходила операция по освобождению Херсона (видео)

Новина українською →
Понедельник 14 ноября 2022 15:37
В ВСУ показали, как проходила операция по освобождению Херсона (видео) Фото: в ВСУ показали, как проходила операция по освобождению Херсона (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Вооруженных силах Украины показали, как военные 63-й отдельной механизированной бригады освобождали украинскую территорию на пути к Херсону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

"В определенное время бригада приступила к выполнению заданий в Николаевской области. Мы долго к этому шли и наконец-то мы в Херсоне", - говорится в сообщении.

Как известно, Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года. Операция по его освобождению началась в сентябре.

Уже 11 ноября в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Сегодня в Херсоне состоялась официальная церемония поднятия государственного флаг. На ней присутствовал президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине ВСУ
NEWS
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине