Настав час контрзаходів НАТО. Латвія закликала відповісти на нарощування військ РФ і Білорусі

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що на постійне нарощування Росією і Білоруссю військових на кордоні з Європою має відреагувати НАТО. На східному прапорі Альянсу необхідно збільшити присутність союзних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рінкевічса в Twitter .

"Ми наближаємося до моменту, коли постійне нарощування російських і білоруських збройних сил в Європі необхідно вирішувати за допомогою відповідних контрзаходів НАТО", - написав міністр.

Глава МЗС підкреслив, що прийшов час збільшити присутність союзних військ на східному фланзі НАТО. За його словами, це необхідно як в якості заходу захисту, так і стримування.