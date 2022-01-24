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Настав час контрзаходів НАТО. Латвія закликала відповісти на нарощування військ РФ і Білорусі

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Рига, Понеділок 24 січня 2022 16:07
Настав час контрзаходів НАТО. Латвія закликала відповісти на нарощування військ РФ і Білорусі Фото: глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс (facebook. сома.edgar.rinkevics)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що на постійне нарощування Росією і Білоруссю військових на кордоні з Європою має відреагувати НАТО. На східному прапорі Альянсу необхідно збільшити присутність союзних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рінкевічса в Twitter.

"Ми наближаємося до моменту, коли постійне нарощування російських і білоруських збройних сил в Європі необхідно вирішувати за допомогою відповідних контрзаходів НАТО", - написав міністр.

Глава МЗС підкреслив, що прийшов час збільшити присутність союзних військ на східному фланзі НАТО. За його словами, це необхідно як в якості заходу захисту, так і стримування.

Нагадаємо, раніше Едгарс Рінкевічс закликав ЄС і НАТО активніше готуватися до можливого вторгнення Росії в Україну.

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