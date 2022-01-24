Настав час контрзаходів НАТО. Латвія закликала відповісти на нарощування військ РФ і Білорусі
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що на постійне нарощування Росією і Білоруссю військових на кордоні з Європою має відреагувати НАТО. На східному прапорі Альянсу необхідно збільшити присутність союзних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рінкевічса в Twitter.
"Ми наближаємося до моменту, коли постійне нарощування російських і білоруських збройних сил в Європі необхідно вирішувати за допомогою відповідних контрзаходів НАТО", - написав міністр.
Глава МЗС підкреслив, що прийшов час збільшити присутність союзних військ на східному фланзі НАТО. За його словами, це необхідно як в якості заходу захисту, так і стримування.
Нагадаємо, раніше Едгарс Рінкевічс закликав ЄС і НАТО активніше готуватися до можливого вторгнення Росії в Україну.