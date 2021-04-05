Данілов назвав слово "Донбас" інструментом інформаційної війни

Російська Федерація з 2000 року використовує слово "Донбас" як інструмент інформаційної війни. На сьогодні не коректно використовувати його для позначення Донецької і Луганської областей.

"Поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно - в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час - як інструмент інформаційної війни", - зазначив він.

На його думку, таким чином, Росія штучно виділяє цей регіон, щоб пояснити його нібито особливі права і статус з подальшим обґрунтуванням створення квазідержавних утворень. Секретар РНБО переконаний, що вживання терміна "Донбас" є постійною підживленням антиукраїнського наративу та підіграванням російській пропаганді.

Він також зазначив, що з точки зору історії це поняття не можна розглядати як історично усталене і таке, що не може бути викоренено.

"У випадку з назвою "Донбас" ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області. І тому навіть враховуючи цю обставину, застосування назви "Донбас" щодо частини території Луганської і Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", - додав Данілов.

Зазначимо, раніше він стверджував, що такого поняття як "Донбас" нібито не існує, і все це є наративом російської пропаганди.