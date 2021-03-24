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Данілов: ніякого Донбасу не існує, цей наратив нав'язує РФ

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 14:42
Данілов: ніякого Донбасу не існує, цей наратив нав'язує РФ Фото: Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов впевнений, що в Україні не слід використовувати слово "Донбас" для позначення територій Донецької та Луганської областей. На його думку, наратив Донбасу нав'язує російська сторона.

Про це він заявив на форумі "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур", який транслюється в Facebook.

"Словосполучення "Донбас" не існує ні в одному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією... - "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна" - ми пам'ятаємо всі ці репліки, які були", - зазначив Данілов.

За його словами, в цьому плані слід дотримуватися українських нормативно-правових документів, в яких є чіткі географічні назви - території Донецької та Луганської областей.

"Ніякого Донбасу не існує, тому що це той наратив, який нам нав'язує РФ ... потім вони будуть говорити про Галичину та інші речі - це дуже небезпечні речі, коли ми починаємо використовувати такі синоніми", - додав Данілов.

Зазначимо, словом "Донбас" позначають історико-географічний край і один з найбільших в Україні промислово-енергетичних комплексів з великими природними ресурсами та потужним виробничим потенціалом. Донбас розташований на сході країни та адміністративно охоплює Донецьку і Луганську області; площа - 53,2 тис. км (8,8% площі України).

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори щодо Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу по їх закінченню.

Детальніше про те, як Україна має намір з цим боротися, читайте в матеріалі "Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками".

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