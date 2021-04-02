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Україна розробляє різні сценарії реагування на ескалацію з боку РФ, - Данілов

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 11:33
Україна розробляє різні сценарії реагування на ескалацію з боку РФ, - Данілов Фото: Данілов зустрівся із послом Канади (rnbo.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації щодо загострення на Донбасі та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій. Росія наразі не демонструє наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, передає прес-служба Радбезу.

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема, в контексті ескалації російського впливу на сусідню Білорусь та підготовки до російсько-білоруських стратегічних навчань "Запад-2021".

За словами Данілова, Апарат РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг ситуації та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

"РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні", - зазначив він, додавши, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Посол Канади в Україні заявила про незмінність підтримки України з боку Канади на шляху до відновлення територіальної цілісності і суверенітету над тимчасово окупованими територіями.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець обговорив з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою російську агресію. Зокрема, він заявив про загрозу російсько-білоруських навчань "Захід-2021" для Європи.

Зазначимо, Росія нарощує війська біля українського кордону. У ЗСУ заявили, що чисельність тактичних груп збільшується в останні дні під виглядом навчань поблизу східних кордонів і в Криму.

Також не виключається спроба просування військ противника вглиб території України.

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