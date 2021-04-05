Данилов назвал слово "Донбасс" инструментом информационной войны
Российская Федерация с 2000 года использует слово "Донбасс" как инструмент информационной войны. На сегодня не корректно использовать его для обозначения Донецкой и Луганской областей.
Такое мнение на своей странице в Facebook выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны", - отметил он.
По его мнению, таким образом, Россия искусственно выделяет этот регион, чтобы объяснить его якобы особые права и статус с дальнейшим обоснованием создания квазигосударственных образований. Секретарь СНБО уверен, что употребление термина "Донбасс" является постоянной подпиткой антиукраинского нарратива и подыгрыванием российской пропаганде.
Он также отметил, что с точки зрения истории это понятие нельзя рассматривать как исторически устоявшееся и такое, что не может быть искоренено.
"В случае с названием "Донбасс" мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия "Донбасс" в отношении части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", - добавил Данилов.
Отметим, ранее он утверждал, что такого понятия как "Донбасс" якобы не существует, и все это является нарративом российской пропаганды.
Напомним, ранее Данилов отмечал, что Украина разрабатывает разные сценарии реагирования на эскалацию со стороны России.
До этого он утверждал, что английский язык должен стать вторым в Украине.