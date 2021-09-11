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Данілов назвав наступний кейс, який будуть розглядати в РНБО

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Субота 11 вересня 2021 12:28
Данілов назвав наступний кейс, який будуть розглядати в РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що президент дав доручення розглянути новий кейс. Він стосується появи нових олігархів в Україні в умовах "банкопадів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

Секретар РНБО розкритикував процеси, які відбуваються в банківській системі.

"Прозвучало прізвище Ігоря Коломойського. Так я можу сказати, якщо б не було спільників в Нацбанку, він не міг би нічого робити... Чи продовжується це зараз? Мені складно сказати, але певні речі, які відбуваються в банківській системі, не дивують. 96 млрд ми сплатили з вами наших власних грошей за ситуацію, що якісь власники щось там не додають. Наступний кейс, який розглядатимуть в РНБО за дорученням президента це саме те, як сталося, що грошей немає, олігархи додатково з'явилися після "банкопадів". І це речі, які мають бути публічними", - сказав Данілов.

Раніше Данілов заявляв, що олігархи впливають на законодавчу владу в Україні.

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РНБО Олексій Данілов
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