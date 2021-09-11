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Данилов назвал следующий кейс, который будут рассматривать в СНБО

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Суббота 11 сентября 2021 12:28
Данилов назвал следующий кейс, который будут рассматривать в СНБО Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что президент дал поручение рассмотреть новый кейс. Он касается появления новых олигархов в Украине в условиях "банкопадов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Секретарь СНБО раскритиковал процессы, которые происходят в банковской системе.

"Прозвучала фамилия Игоря Коломойского. Так я могу сказать, если бы не было сообщников в Нацбанке, он не мог бы ничего делать... Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но определенные вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд мы оплатили с вами наших собственных денег за ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будут рассматривать в СНБО по поручению президента это именно то, как случилось, что денег нет, а олигархи дополнительно появились после "банкопадов". И это вещи, которые должны быть публичными", - сказал Данилов.

Ранее Данилов заявлял, что олигархи влияют на законодательную власть в Украине.

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СНБО Алексей Данилов
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