Данилов назвал следующий кейс, который будут рассматривать в СНБО

Секретарь СНБО раскритиковал процессы, которые происходят в банковской системе.

"Прозвучала фамилия Игоря Коломойского. Так я могу сказать, если бы не было сообщников в Нацбанке, он не мог бы ничего делать... Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но определенные вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд мы оплатили с вами наших собственных денег за ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будут рассматривать в СНБО по поручению президента это именно то, как случилось, что денег нет, а олигархи дополнительно появились после "банкопадов". И это вещи, которые должны быть публичными", - сказал Данилов.