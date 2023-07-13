Данилов о гарантиях от G7: важно, что страны с ядерным оружием будут оказывать помощь

Гарантии безопасности G7 для Украины стали одним из основных событий на саммите НАТО в Вильнюсе. Важно, что страны с ядерным оружием будут оказывать помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексей Данилова в эфире телемарафона.

Он заявил, что "мало кто сделал анализ" совместной декларации стран "Большой семерки" о поддержке Украины. По мнению Данилова, это было одно из главных событий саммита НАТО для Украины.

"Это очень важно, когда страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать нам помощь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что саммит стран НАТО показал, что на мечтах россиян о возобновлении империи можно поставить крест.

"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мнениях россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя", - заявил он.

Саммит НАТО

В Вильнюсе 11 и 12 июля прошел саммит стран НАТО, одной из главных тем которого была Украина. На саммите также присутствовал президент Владимир Зеленский, который провел ряд встреч с лидерами Альянса.

Союзники в Вильнюсе приняли коммюнике, где изложили свое видение пути Украины в НАТО. Также страны G7 приняли совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины, ряд других стран также заявил о готовности присоединиться к гарантиям.

Президент Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита "хорошие, но не идеальные", потому что Украина так и не получила приглашение на вступление.

Детальнее о том, чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе - читайте в материале РБК-Украина.

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