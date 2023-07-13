Данілов про гарантії від G7: важливо, що країни з ядерною зброєю надаватимуть допомогу

Гарантії безпеки G7 для України стали однієї з основних подій на саміті НАТО у Вільнюсі. Важливо, що країни з ядерною зброєю надаватимуть допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексій Данілова в ефірі телемарафону.

Він заявив, що "мало хто зробив аналіз" спільної декларації країн "Великої сімки" про підтримку України. На думку Данілова, це була одна з головних подій саміту НАТО для України.

"Це дуже важливо, коли країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам допомогу", - наголосив секретар РНБО.

Данілов також додав, що саміт країн НАТО показав, що на мріях росіян про відновлення імперії можна поставити хрест.

"Ми будемо в НАТО, в цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати Російська імперія", - заявив він.

Саміт НАТО

У Вільнюсі 11 та 12 липня відбувся саміт країн НАТО, однієї з головних тем якого була Україна. На саміті також був присутній президент Володимир Зеленський, який провів низку зустрічей з лідерами Альянсу.

Союзники у Вільнюсі ухвалили комюніке, де виклали своє бачення шляху України до НАТО. Також країни G7 ухвалили спільну декларацію про гарантії безпеки для України, низка інших країн також заявила про готовність приєднатися до гарантій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що результати саміту "хороші, але не ідеальні", бо Україна так і не отримала запрошення на вступ.

Детальніше про те, чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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