ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данілов про гарантії від G7: важливо, що країни з ядерною зброєю надаватимуть допомогу

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 липня 2023 09:37
Данілов про гарантії від G7: важливо, що країни з ядерною зброєю надаватимуть допомогу Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Гарантії безпеки G7 для України стали однієї з основних подій на саміті НАТО у Вільнюсі. Важливо, що країни з ядерною зброєю надаватимуть допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексій Данілова в ефірі телемарафону.

Він заявив, що "мало хто зробив аналіз" спільної декларації країн "Великої сімки" про підтримку України. На думку Данілова, це була одна з головних подій саміту НАТО для України.

"Це дуже важливо, коли країни-володарі ядерної зброї надаватимуть нам допомогу", - наголосив секретар РНБО.

Данілов також додав, що саміт країн НАТО показав, що на мріях росіян про відновлення імперії можна поставити хрест.

"Ми будемо в НАТО, в цьому більше немає сумнівів. Більш того, саме вчорашній день показав, що на думках росіян про розбудову Російської імперії поставлено хрест. Не буде більше існувати Російська імперія", - заявив він.

Саміт НАТО

У Вільнюсі 11 та 12 липня відбувся саміт країн НАТО, однієї з головних тем якого була Україна. На саміті також був присутній президент Володимир Зеленський, який провів низку зустрічей з лідерами Альянсу.

Союзники у Вільнюсі ухвалили комюніке, де виклали своє бачення шляху України до НАТО. Також країни G7 ухвалили спільну декларацію про гарантії безпеки для України, низка інших країн також заявила про готовність приєднатися до гарантій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що результати саміту "хороші, але не ідеальні", бо Україна так і не отримала запрошення на вступ.

Детальніше про те, чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО РНБО G7 Олексій Данілов Гарантії безпеки
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі