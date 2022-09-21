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Затеял опасную ядерную авантюру: в ЕС отреагировали на угрозы Путина

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Среда 21 сентября 2022 14:10
Затеял опасную ядерную авантюру: в ЕС отреагировали на угрозы Путина Фото: в ЕС отреагировали на ядерный шатнаж Путина (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время утренней речи президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. В ЕС призвали еще больше давить на главу Кремля из-за его "ядерной авантюры".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам спикера Европейской комиссии по внешней политике Питера Стано, Путин играет в ядерную азартную игру и продолжает использовать ядерный шантаж как часть своего террора.

"Путин играет в ядерную азартную игру. Он использует ядерный элемент как часть своего арсенала террора, это неприемлемо", – заявил Стано.

Также спикер отметил, что международное общество не признает фиктивные "референдумы", которые Москва объявила на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Также во время выступления Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу, заявив, что якобы в России ядерное оружие лучше, чем у НАТО.

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