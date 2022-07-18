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Венедіктова зробила першу заяву після рішення Зеленського

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 18:46
Венедіктова зробила першу заяву після рішення Зеленського Фото: Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Генпрокурор України Ірина Венедіктова зробила першу заяву після указу президента Володимира Зеленського про її відсторонення з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ірину Венедіктову.

"Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського Парламенту, вона прибуде на звіт до народних обранців.

"Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента. Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом", - заявила Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, вчора президент відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України і Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.

У вечірньому зверненні Зеленський пояснив, що укази щодо Баканова та Венедіктової пов'язані з масовими фактами державної зради та колабораційної діяльності з боку працівників органів СБУ та прокуратури.

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