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Данілов анонсував "гучні новини" щодо роботи розвідки, натякнувши на впливових людей

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Київ, Середа 20 липня 2022 11:09
Данілов анонсував "гучні новини" щодо роботи розвідки, натякнувши на впливових людей Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення. Найближчим часом можемо почути "гучні новини" на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю Українському радіо.

"Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче щодо підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого", - сказав Данілов.

За його словами, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого.

"Я вже не кажу про затримання кума Путіна Віктора Медведчука нашою контррозвідкою... І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом - це вражає. І за це їм велика дяка і пошана", - зазначив Данілов.

Він також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

"Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ, або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли", - підсумував Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов пригрозив колаборантам і гауляйтерам на окупованих територіях помстою українських партизанів.

Додамо, також секретар РНБО анонсував скликання ставки верховного головнокомандувача, де, зокрема, і розглянеться питання дії російської агентури в Україні під час повномасштабної війни.

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РНБО Олексій Данілов Війна Росії проти України
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