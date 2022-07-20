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Данилов анонсировал "громкие новости" о работе разведки, намекнув на влиятельных людей

Новина українською →
Киев, Среда 20 июля 2022 11:09
Данилов анонсировал "громкие новости" о работе разведки, намекнув на влиятельных людей Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская контрразведка блестяще подготовилась к полномасштабному российскому вторжению. В ближайшее время можем услышать "громкие новости" на фоне исчезновения некоторых влиятельных лиц с экранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью Украинскому радио.

"Я могу сказать большую благодарность нашей контрразведке, отработавшей блестяще по подготовке к этому особому периоду, который начался с февраля", - сказал Данилов.

По его словам, было нейтрализовано множество людей, которые бы должны были активизироваться после 24 февраля.

"Я уже не говорю о задержании кума Путина Виктора Медведчука нашей контрразведкой... И мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться, но то, что делает наша контрразведка, а особенно в последнее время - это впечатляет. И за это им большое спасибо и почет", - отметил Данилов.

Он также призвал обратить внимание, что некоторые известные лица исчезли с телеэкранов, хотя до полномасштабной войны были там постоянно.

"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как пропали некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и нашей страны. Они где-то исчезли. И никто не знает, где они находятся. Такие были мощные люди, которые бы не засыпали после того, как они бы не сделали то или другое выступление, или в средствах массовой информации или в социальных сетях. А после 24 февраля они как-то исчезли", - подытожил Данилов.

Напомним, ранее Данилов пригрозил коллаборантам и гауляйтерам на оккупированных территориях местью украинских партизан.

Добавим, также секретарь СНБО анонсировал созыв ставки верховного главнокомандующего, где, в частности, и рассмотрится вопрос действия российской агентуры в Украине во время полномасштабной войны.

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