Данілов пригрозив колаборантам та гауляйтерам українськими партизанами

Усі колаборанти і гауляйтери відповідатимуть за українським законодавством, до того ж партизанський рух набирає обертів і є смертельно небезпечним для зрадників.

"Вони не себе зрадили, вони зрадили країну. Сьогодні у нас є чітке законодавство, відповідно до якого вони отримають по заслугах. Більш того, той партизанський рух. який зараз у нас набирає обертів, він може буи небезпечним для тих людей, які є зрадниками", - сказав Данілов.

Він додав, що зрадників не люблять навіть ті, хто їх приручив.

"Зрадників ніхто ніколи не любив, вони ніколи не були в пошані. І повірте, для росіян вони теж є зрадниками. До них таке ж зверхнє ставлення. Тому і наші військові та партизани будуть старатися, щоб цих зрадників було якомога менше", - заявив секретар РНБО.