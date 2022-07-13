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Данілов пригрозив колаборантам та гауляйтерам українськими партизанами

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Україна, Середа 13 липня 2022 17:37
Данілов пригрозив колаборантам та гауляйтерам українськими партизанами Фото: Олексій Данілов, секретарь РНБО (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Усі колаборанти і гауляйтери відповідатимуть за українським законодавством, до того ж партизанський рух набирає обертів і є смертельно небезпечним для зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Вони не себе зрадили, вони зрадили країну. Сьогодні у нас є чітке законодавство, відповідно до якого вони отримають по заслугах. Більш того, той партизанський рух. який зараз у нас набирає обертів, він може буи небезпечним для тих людей, які є зрадниками", - сказав Данілов.

Він додав, що зрадників не люблять навіть ті, хто їх приручив.

"Зрадників ніхто ніколи не любив, вони ніколи не були в пошані. І повірте, для росіян вони теж є зрадниками. До них таке ж зверхнє ставлення. Тому і наші військові та партизани будуть старатися, щоб цих зрадників було якомога менше", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, днями російські ЗМІ поширили фейк про те, що нібито українські партизани у Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо.

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Олексій Данілов
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