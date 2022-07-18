Цього тижня збереться ставка Зеленського: що можуть розглянути

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова на телемарафоні.

За його словами, що стосується коригувальників російських ударів, то військова контррозвідка працює по всій країні, і підозрюваних затримують майже щодня.

"Не про всі затримання ми наголошуємо публічно, але робота ведеться дуже потужна. Завдяки тому, що Росія 30 років впроваджувала свою агентуру, у нас на сьогодні непроста ситуація. Але це питання на контролі нашого президента. Більше того я не виключаю, що на найближчому засіданні ставки головнокомандувача, яке пройде цього тижня, це питання буде розглядатися", - зазначив Данілов.

Чим займається ставка верховного головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

До ставки входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.