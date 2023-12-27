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В ВМС оценили способность РФ по высадке десанта после уничтожения 3 БДК

Среда 27 декабря 2023 00:29
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В ВМС оценили способность РФ по высадке десанта после уничтожения 3 БДК Фото: командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Потеря Россией большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" в результате ночного прицельного поражения Силами обороны Украины в оккупированной Феодосии, и других судов такого типа существенно повлияла на способность захватчиков проводить высадки десанта.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По его словам, с начала широкомасштабной военной агрессии РФ украинские защитники уничтожили уже три БДК оккупантов, а также несколько десантных кораблей. Поэтому способность противника к высадке десанта уменьшилась до батальона, то есть вдвое.

"То есть раньше они одновременно могли высадить два батальона, а теперь - один", - сказал он.

Вице-адмирал отметил, что десантные корабли врага так же как корабли-носители ракет типа "Калибр" являются одной из приоритетных целей для ВСУ.

Так, добавил Неижпапа, в результате действий Сил обороны российский флот теперь вывел все свои носители "Калибров" в Новороссийск.

"Это произошло в течение этого года. Также в течение года они вывели кроме ракетоносцев десантные корабли, патрульные корабли, сосредоточили их в Феодосии и Новороссийске", - отметил командующий ВМС ВСУ.

Уничтожение БДК "Новочеркасск"

Напомним, в ночь на 26 декабря в оккупированной Феодосии был уничтожен большой десантный российский корабль "Новочеркасск".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение БДК крылатыми ракетами, а в сети появились кадры мощной детонации на борту.

Также вечером во вторник появилась информация, что после ударов по российскому "Новочеркасску" из Феодосийской бухты ушли два российских корабля.

РБК-Украина в своем материале собрало всю информацию об уничтожении российского корабля.

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