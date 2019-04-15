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Nord Stream 2 подав заявку на маршрут газопроводу у водах Данії

Новини » Енергетика    15.04.2019 - 14:12
Nord Stream 2 подав заявку на маршрут газопроводу у водах Данії
Фото: "Північний потік-2" (gettyimages.com)

Компанія подала Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм

Оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Заявка подається згідно з рішенням Данського енергетичного агентства від 26 березня 2019 року.

"Сьогодні, через більш ніж два роки після подання першої заявки на отримання дозволу на будівництво у водах Данії, компанія Nord Stream 2 AG подає заявку по третьому варіанту маршруту газопроводу. Третя заявка, що включає оцінку впливу на навколишнє середовище, стосується маршруту у виключній економічній зоні (ВЕЗ) Данії у водах на південь від острова Борнхольм", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що дана територія ВЕЗ раніше була спірною між Данією та Польщею і тому не була доступна для розробки проектів. Домовленість між двома країнами тепер досягнута, але ще не ратифікована Польщею.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російська компанія "Газпром" здобула чергову відмову від влади Данії щодо маршруту "Північного потоку-2". З такою заявою виступила прес-служба української компанії "Нафтогаз". Раніше дозволи щодо будівництва російського газопроводу дали Німеччина, Фінляндія та Швеція.

Пізніше Датське енергетичне агенство попросило компанію Nord Stream 2 включити в екологічну оцінку варіант маршруту в данській виключній економічній зоні, на південь від острова Борнхольм.

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