С дальностью до 25 км: ВСУ получили новый ударный дрон французского производства

В компании отмечают, что новый ударный беспилотник относится к линейке MATARIS, которая включает несколько моделей с разной дальностью полета и назначением.

Разработчики добавляют, что MV-25 OSKAR уже получил положительные отзывы от различных подразделений ВСУ. Его разработка и внедрение заняли всего два года, а первые боевые испытания состоялись в июне 2024 года.

Согласно концепции этот ударный дрон предназначен для поражения пехоты и легкобронированной техники. Он оснащен осколочно-фугасной боеголовкой массой 550 граммов и способен действовать на дистанции до 25 км, находясь в воздухе до 45 минут.

По словам представителей компании-разработчика, MV-25 OSKAR легкий в развертывании и не требует взлетно-посадочной полосы или подготовленной местности. Аппарат имеет низкую радиолокационную заметность и использует устойчивый к помехам канал передачи данных, что позволяет осуществлять навигацию в условиях отсутствия спутникового сигнала.