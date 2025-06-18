UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

З дальністю до 25 км: ЗСУ отримали новий ударний дрон французького виробництва

Фото: ЗСУ отримали новий ударний дрон французького виробництва (knds.com)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії KNDS Group.

У компанії зазначають, що новий ударний безпілотник належить до лінійки MATARIS, яка містить кілька моделей з різною дальністю польоту та призначенням.

Розробники додають, що MV-25 OSKAR уже отримав схвальні відгуки від різних підрозділів ЗСУ. Його розробка та впровадження зайняли лише два роки, а перші бойові випробування відбулися у червні 2024 року.

Згідно концепції цей ударний дрон призначений для ураження піхоти та легкоброньованої техніки. Він оснащений осколково-фугасною боєголовкою масою 550 грамів і здатний діяти на дистанції до 25 км, перебуваючи у повітрі до 45 хвилин.

За словами представників компанії-розробника, MV-25 OSKAR легкий у розгортанні і не потребує злітно-посадкової смуги, або підготовленої місцевості. Апарат має низьку радіолокаційну помітність та використовує стійкий до перешкод канал передачі даних, що дає змогу здійснювати навігацію в умовах відсутності супутникового сигналу.

Нові дрони у ЗСУ

Нагадаємо, днями у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Крім того, нещодавно в Міністерстві оборони України пояснили, як добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони.

Окрім того, в Україні офіційно дозволили до експлуатації новий дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУДрони