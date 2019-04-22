Дали зелене світло: як країна обирала президента

Католики у неділю святкували Великдень, православні – Вербну неділю. Але всі вони, незалежно від своїх релігійних поглядів і переконань, в цей день обирали у другому турі виборів президента. Причому свята не завадили забезпечити явку на виборчих дільницях на рівні першого туру – понад 62%.

Екзит-поли показали, що більшість виборців висловилася на підтримку Володимира Зеленського. За нього віддали голоси 73% опитаних, за Петра Порошенка – 25,5%. Офіційні підсумки виборів Центрвиборчком опублікує, можливо, вже на цьому тижні, як тільки завершиться підрахунок протоколів.

В єдиному пориві

Закриті дані екзит-полів, які штаб Порошенка отримував протягом дня, показували, що конкурент їх обійшов. Розклад сил за станом на першу половину дня не вселяв членам команди нинішнього президента будь-яких надій на перемогу. "Про перемогу мова вже не йде. Головне – з яким розривом ми програємо", – говорив співрозмовник у штабі Порошенка за кілька годин до закриття виборчих дільниць.

Але відрив Зеленського в кінцевому рахунку виявився ще більше, ніж прогнозували в штабі. "Ми розраховували, що голоси розподілятися в пропорції 60 на 40. Ну, в гіршому випадку – 65 на 35", – дивувався один зі штабістів Порошенко, коментуючи РБК-Україна результати національного екзит-полу.

Міністри і депутати, які приїхали підтримати Порошенка у Мистецький арсенал, де розташувався штаб, також не приховували розчарування від результатів другого туру для Петра Порошенка. "Мені шкода, що ми як суспільство не відчуваємо тієї загрози, яка виходить з Кремля, – сказала РБК-Україна віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе. – Напевно, ми зробили дуже комфортні умови для суспільства, щоб вони в кожному дні не відчували війни".

"Я ніяк не розумію, як люди могли так легковажно віднестися до тих жертв, які були в України, – не приховувала свого розчарування народний депутат від БПП, довірена особа Порошенка на виборах Ніна Южаніна. – Зараз як ніколи ми розуміємо, що самим великим пропуском нашої роботи було відсутність постійного контакту з населенням. Треба було весь час розмовляти, їздити в регіони".

П'ять років тому Петро Порошенко, який виграв вибори у всіх областях без винятку, ставши главою держави вже за підсумками першого туру. Отримавши тоді 54,7% голосів, він об'єднав країну на тлі російської агресії. Тепер він поступився своєму недосвідченому в політичному плані опоненту у всіх регіонах, які знову об'єдналася, але вже не за, а проти Порошенка.

Після першого туру, незважаючи на значний розрив між першим і другим місцем, співрозмовники РБК-Україна в штабі Порошенка запевняли, що для них не все втрачено і що не потрібно їх кандидата списувати з рахунків. На питання про причини великого розриву за підсумком другого туру в команді Порошенко толком не змогли відповісти, зазначивши лише, що ставка на мобілізацію виборців в Західній Україні і дебати не виправдали їх очікувань.

"Тільки посилилася явка на сході і на півдні, особливо на півдні. А на заході явка не покращилася, на що ми розраховували. Ми розраховували, що ближче до Великодня люди приїдуть назад в Україну. Не знаємо, приїхали вони. Але більше, ніж у першому турі, не проголосувала", – визнав заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

Дебати кандидатів, що відбулися в п'ятницю на НСК "Олімпійський", і на які так розраховував Петро Порошенко, особливо не вплинули на думку виборців. Але в команді глави держави оцінюють по-різному ефект від подій на стадіоні минулої п'ятниці. "Дебати зіграли не на нашу користь", – вважає співрозмовник в близькому оточенні Порошенка. Між тим, за словами ще одного члена президентської команди, дебати з Зеленським на НСК все ж забезпечили Порошенко плюс три відсотки рейтингу.

Не зумівши переобратися на другий термін, Петро Порошенко все ж вирішив не йти з політики. Вийшовши до свого штабу і журналістам після оголошення даних екзит-полу, він почав промову з цитати Уїнстона Черчілля про те, що ніколи не потрібно здаватися, якщо тільки це не суперечить честі і здоровому глузду. "Буду боротися за Україну", – не без долі пафосу сказав Порошенко.

Його команда, за словами президента, має намір не допустити скасування безвиза з ЄС (такий ризик нібито є), реваншу тих, хто був проти появи в Україні автокефальної православної церкви, а також повернення Приватбанку колишнім власникам. Крім того, Порошенко пообіцяв підписати закон про мову, якщо рада не встигне прийняти ще в його каденцію. Перейшовши на англійську мову, він також звернувся до західних союзників з проханням, щоб "Європа не кидала Україну ні за яких обставин". За великим рахунком, він говорив про речі, навколо яких будувалася його виборча кампанія. Не виключено, що ці теми знайдуть продовження вже в кампанії на вибори в парламент.

Співрозмовники в оточенні Порошенка не сумніваються, що їх лідер очолить партійний список на виборах до Ради. Але чи буде це партія "Блок Петра Порошенка-Солідарність" або ж інша політсила, створена на базі БПП, в команді поки не знають. "Це питання поки залишається відкритим. Поки ми це не говорили", – сказав один зі співрозмовників. Разом з тим у штабі президента майже впевнені, що новому главі держави не вдасться достроково розпустити Раду і призначити дострокові вибори.

Порошенко пообіцяв сильну опозицію Зеленському, але при цьому зазначив, що він і його команда готові підставити плече новому президенту" в питаннях, які наближатимуть Україну до ЄС і НАТО.

Час для тріумфу

"Ми зробили це разом!", – почав свою промову Володимир Зеленський відразу після оголошення результатів екзит-полів зі сцени свого штабу в КВЦ "Парковий". Радості від перемоги кандидат не приховував. Подякувавши команду, сім'ю і друзів, він звернувся до пострадянським країнам, сказавши, що наша країна – це приклад того, що все можливо. Незабаром після короткої промови Зеленський вийшов до журналістів, почавши з оголошення про те, що він прийняв вітання від чинного президента і запевнив, що буде вдаватися до допомоги Петра Порошенка у випадку необхідності.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Потім кандидат роздав перші обіцянки. Як і в інтерв'ю РБК-Україна, так і зі сцени він запевнив медіа, що відмовиться від президентського автомобільного кортежу, можливо, перенесе Адміністрацію президента за межі столиці, а також анонсував кадрові перестановки.

"Луценко – це стара команда, ми будемо призначати нових людей", – заявив Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи готовий він працювати з генеральним прокурором Юрієм Луценком. При цьому сам Луценко в інтерв'ю виданню "the Бабель" заявляв, що у відставку не збирається. А ось глава Національного банку Яків Смолій, ймовірно, збереже свою посаду: "Глава Нацбанку призначається на сім років", - відповів журналістам лідер передвиборної гонки.

Втім, Володимир Зеленський в черговий раз відмовився назвати імена людей, яких він буде пропонувати на ключові посади за президентською квотою. Співробітники його штабу пообіцяли, що це відбудеться найближчим часом під час прес-конференції вже новообраного президента.

Джерела РБК-Україна підтверджують, що в найближчий тиждень-дві хоча б якісь прізвища майбутніх топ-чиновників будуть названі. Цих призначень, за інформацією видання, дуже чекають, зокрема, в посольствах західних країн.

"Ми дякуємо президента Петра Порошенка за зусилля, які він доклав за останні п'ять років для зміцнення безпеки України, процвітання і демократії, а також для зміцнення наших двосторонніх відносин. Ми сподіваємося на продовження міцного партнерства між Україною та США з новообраним президентом Зеленським", - заявили в посольстві США.

Зеленський зробив ще кілька анонсів. "Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб закінчити вогонь на Донбасі", – заявив він, пообіцявши обговорити план нової інформаційної стратегії з журналістами і блогерами. Крім того, кандидат знову визначив пріоритетність нормандського формату і мінського процесу у відносинах з Росією. Але при цьому заявив про "повного перезавантаження" Мінська і поставив собі завдання: "Наше завдання повернути всіх наших військовополонених. Це – наша перша задача".

Атмосфера у штабі Зеленського була такою ж розслабленою, як і три тижні тому, під час першого туру виборів: неголосна лаунж-музика, включення штабістів з регіонів, розваги у вигляді настільного футболу і тенісу, безкоштовне вино і пиво. Дані всіх передвиборних соцопитувань обіцяли Зеленському впевнену перемогу.

В кулуарах періодично з'являлися представники Зе!Команди і артистів "95-го кварталу": Олександр Данилюк, Руслан Рябошапка, Олександр Пікалов, Євген Кошовий. Останній у відповідь на питання про те, хто тепер буде грати нового президента – Зеленського, сказав, що "ніхто не буде". Пізніше сам Зеленський заявить, що в команді "Кварталу" є "багато талановитих хлопців", відповідаючи на питання, хто замінить його на сцені.

"По всіх кадрових питань Володя мовчить, як партизан", – сказав РБК-Україна один із штабістів Зеленського, коментуючи майбутні призначення, зокрема ті, на які не вимагається згода Верховної ради: глава Адміністрації президента, секретар РНБО, начальник Генштабу.

За інформацією видання, останнім часом до Зеленському стоять цілі черги різноманітних прохачів, і це хвилює навіть деяких людей з його найближчого оточення. Тому відсутність відповідей на кадрові питання пов'язано з тим, що сам без п'яти хвилин президент поки не ухвалив остаточних рішень.

"Володимир досить розумний, щоб усім кивати і посміхатися, але поки він сам не розбереться в питанні, що рішення не буде", – сказав РБК-Україна один із технологів Зеленського. Поки члени його команди завалюють його концепціями та пропозиціями стратегічного і кадрового характеру, сам він веде переговори з представниками дипломатичних і військових кіл, як нині діючими, так і тими, хто зараз перебуває без посади.

Поки немає відповіді та інше ключове питання: чи буде Зеленський домагатися дострокового розпуску парламенту, з тим, щоб на переможній хвилі завести Раду велику фракцію. Все залежить від того, коли буде призначена дата інавгурації нового президента, до або після 27 травня – останній день, коли ще можна розпустити парламент.

Проти дострокових виборів виступає голова Верховної ради Андрій Парубій, і його роль у цьому питанні є вирішальною, оскільки дату вступу на посаду нового глави держави визначає парламент, а якщо голосів за це не набирається – тоді особисто спікер своїм рішенням.

Як розповів РБК-Україна один з представників Зе!Команди, робочої датою інавгурації є 28 травня – з тим, щоб Зеленський вже не мав права розпустити Раду. Втім, за інформацією РБК-Україна, є й інша трактування законодавства, за якою повноваження чинного парламенту закінчаться 16 грудня – відповідно, розпустити його можна буде до 16 червня.

"Володимир не буде ламати Раду через коліно в плані розпуску, ні – так ні, все, як він говорив в інтерв'ю. Пріоритет – прозора робота з нинішньою Радою і Кабміном", – розповів співрозмовник у штабі Зеленського. Відразу після вступу на посаду Зеленський подасть в парламент пакет законопроектів: про зняття депутатської недоторканності, про імпічмент президента, можливо, про парламентську опозицію. Відповідні тексти законопроектів вже майже готові, кажуть у штабі Зеленського.