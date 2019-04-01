Свято демократії: як пройшов і чим запам'ятався перший тур президентських виборів

Володимира Зеленського радують вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Висока явка виборців у східних і південних областях України дозволила Володимиру Зеленському закріпити своє лідерство в боротьбі за президентське крісло. Принаймні, про це свідчать дані всеукраїнських екзит-полів. Західні регіони хоч і підтримали Петра Порошенка, але не так активно, як на це розраховували в його штабі. Про те, як країна обирала президента – в матеріалі РБК-Україна.

В Україні відбувся перший тур президентських виборів. О 20:00 по країні закрилися виборчі дільниці, на яких, за даними ЦВК, проголосувало 63,5% виборців. Найбільша явка була у Львівській області (близько 69%) і Києві (67,9%). Найменше вибори зацікавили мешканців Закарпатської (47%) та Чернівецькій (56,07%) областей.

Екзит-поли показали безумовне лідерство Володимира Зеленського. За даними Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, Зеленський набрав 30,6% голосів, 17,8% підтримали чинного президента Петра Порошенка, а 14,2% - Юлію Тимошенко. В підтримку Юрія Бойка, Анатолія Гриценка висловились за 9,7% і 7,1% відповідно. Екс-глава СБУ Ігор Смєшко з 6,5% обійшов Олега Ляшка, який, згідно з опитуваннями соціологів, набрав 4,7%.

Дані екзит-полу телеканалу 1+1 майже збігаються з даними національного опитування: Зеленський – 30,1%, Порошенко – 18,5%, Тимошенко – 14%. Найвищий відсоток підтримки діючого президента – 19,19%, зафіксував екзит-пол, який проводив центр SOCIS. Цю організацію пов'язують з головним технологом кампанії Порошенко Ігорем Гринівим. За їх даними, Зеленський набрав 29,25%, а Юлія Тимошенко – 13,75%.

Кумир молоді

В штабі Зеленського з самого ранку панувала невимушена атмосфера. Штаб розмістився в будівлі колишньої вертолітного майданчика екс-президента Віктора Януковича – КВЦ "Парковий". Те, що відбувається в місцевому ресторані нагадувало дорогий корпоратив з хорошим алкоголем і вишуканими закусками. З розважальної програми пропонували настільний теніс, кікер і аерохокей. Атмосферу доповнювало спілкування з артистами "Студії Квартал-95". Відповідати на запитання кореспондентів і переводити відповіді у звичний жартівливий формат їм виявилося нелегко.

"Щоб йти на парламентські вибори потрібно буде прочитати багато політичних книжок. Не знаю, чи готовий я до цього або інші хлопці", – заявив близький соратник Зеленського за комедійної сцені Євген Кошовий. Він також зазначив, що підтримає висунення партії "Слуга народу" на осінніх виборах у Верховну раду, але засумнівався, чи його колеги приймати в них участь.

Сам Зеленський у штабі з'явився незадовго до публікації перших екзит-полів разом з ключовими функціонерами своєї президентської кампанії. Кандидат взяв участь у супер-фіналі імпровізованого турніру з настільного тенісу, де ставкою було інтерв'ю РБК-Україна. Після програшу він відправився на сцену прес-центру приймати лаври переможця першого туру виборів.

Фото: Володимир Зеленський готується до запеклої боротьби у другому турі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ні в штабі Порошенка, ні в штабі Тимошенко протягом останніх місяців не вірили, що електорат Зеленського дійде до виборчих дільниць. На питання про те, як політики планують вигравати у лідера "95-го кварталу", співрозмовники РБК-Україна в обох командах не давали конкретних відповідей, розраховуючи на політичну інертність молоді. І навіть в команді Зеленського підсумки екзит-полів у неділю ввечері коментували вкрай стримано, даючи зрозуміти, що святкувати перемогу їм поки не варто. "Звичайно, ми по келиху шампанського випили, але розслаблятися ще дуже-дуже рано. Насправді, головний бій ще попереду", - сказав кореспонденту РБК-Україна один із штабістів Володимира Зеленського.

Своїм результатом у Зе!Команді в цілому задоволені. Один із соратників Зеленського запевнив кореспондента РБК-Україна, що, незважаючи на нетрадиційний підхід до ведення кампанії і навіть організацію роботи штабу в день голосування, наміри у його кандидата максимально серйозні. "Він пішов all-in, дороги назад немає, на кону. Володя не може тепер просто встати і піти, доведеться йти до кінця", – зазначив співрозмовник.

"У нас були деякі побоювання щодо явки, засновані на закритій соціології, яку ми проводили. Але, як бачимо, побоювання не підтвердилися", - сказав інший штабіст Зеленського. При цьому сам факт розриву в десять з гаком відсотків від Порошенка теж може зіграти свою роль. "Звичайно, хотілося б і побільше набрати, з іншого боку, занадто великий розрив міг би розхолодити наших виборців перед другим туром", - міркує співрозмовник.

В команді кандидата бачать для себе кілька ризиків перед другим туром. Перший – "чорнуха" з боку штабу ймовірного конкурента – Петра Порошенка. Співрозмовник видання згадав недавнє відео, записане російськими акторами Іваном Охлобистіним і Михайлом Пореченковим, які яро підтримують російську агресію проти України, де вони обіймаються і кричать: "Тільки Зеленський!". Як говорить штабіст, за цією провокацією напевно варто Банкова. "Ми не знаємо, що вони ще проти нас придумають, у них немає вже ніяких гальм", - резюмує соратник Зеленського.

"Паралельно вони будуть максимально накручувати істерію в суспільстві – "Порошенко чи Путін", будуть прив'язувати нас до Росії", - додає співрозмовник видання.

Співрозмовники РБК-Україна і у штабі Зеленського, і у штабі Тимошенко спростували інформацію про переговори, що ведуться між ними, про яких вчора заявив народний депутат Мустафа Найєм. За його словами, Зеленський і Тимошенко нібито готуються змінити виборчу систему під наступні парламентські вибори, зафіксувавши принцип "super majority", про якому раніше говорила лідер "Батьківщини". Згідно йому, партія, яка здобула перемогу на виборах, отримує більшість у Верховній раді, а решта мандатів розподіляються пропорційно між політсилами, що набрали меншу кількість голосів. Інформацію про союз з Тимошенко назвав фейком і сам Зеленський.

Ближче до півночі Зеленський ще раз вийшов до журналістів та відповів на випад Порошенко, який заявив, що в другому турі йому буде протистояти "маріонетка Ігоря Коломойського": "Порошенко сказав, що я – маріонетка Коломойського. У мене питання до президента: ви маріонетка Свинарчука або Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте нашому гаранту", – заявив він, додавши, що готовий до дебатів з нинішнім президентом.

Також Зеленський пообіцяв, що покаже п'ятірку своїх кандидатів на ключові посади до кінця другого туру. При цьому, за його словами, "прізвища прем'єр-міністра досі немає". "На другий тур ми ще багато фішок заготовили, скоро все побачите", - сказав один з політтехнологів Зеленського у розмові з РБК-Україна.

Місце у фіналі

Штаб Петра Порошенка разом з прес-центром розташувався в "Мистецькому арсеналі" біля Києво-Печерської лаври. З обіду тут проводилися брифінги з даними про явку і порушення з різних областей по всій країні. Неофіційні цифри екзит-полу, отримані штабом до обіду, вселяли членам команди Порошенка стриманий оптимізм. До того часу, як запевняли РБК-Україна в команді кандидата, штабний екзит-пол показував, що Порошенко закріпився на другому місці, поступившись Володимиру Зеленському, але випередивши Юлію Тимошенко.

"Важливо наростити відрив з Тимошенко, – міркував у прес-центрі один з депутатів БПП. – Поки розрив в межах чотирьох відсотків. Зараз у неї почали масово подавати скарги. Якщо це увінчається успіхом, то таким чином вона може зрівнятися з нами. Але поки що мляво проголосував захід, де базується наше ядро. От після обіду, по завершенню служби в церквах, вони як раз підуть".

Прибувши в штаб після закриття дільниць, Порошенко назвав виборчий процес вільним та демократичним. Незважаючи на те, що на момент його виступу ще не було остаточних результатів виборів, мова кандидата явно звучала як старт підготовки до другого туру. Як і раніше, Порошенко зробив акцент на антиросійській риториці, чи не назвавши себе особистим ворогом Кремля.

"Ми, українці, зламали російський сценарій першого туру, – заявив президент, коментуючи результати екзит-полів. – Тому що точно не Порошенко вони хотіли бачити у другому турі. Друзі та недруги, українці так само зламають вам сценарій і в другому турі. Ось побачите. Перший тур – це була гра в одні ворота: Кремль, олігархи вже перейшли всі червоні лінії".

Фото: Петро Порошенко не очікував високого результату конкурентів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як і раніше Порошенко апелював до того, що майбутній президент – верховний головнокомандуючий і той, хто буде представляти Україну на міжнародних зустрічах із західними лідерами і в переговорах з Москвою. "Так, і з Росією, так чи інакше, за великим столом з нашими європейськими та американськими партнерами доведеться говорити. Але представляти її буде не Максим Галкін або Євген Петросян, а, так, щоб ви знали на всяк випадок, Володимир Путін", – продовжив Порошенко, явно натякнувши на Володимира Зеленського.

"Завтра перше квітня – день сміху. Посміємося, і досить. Доля звела мене в другому турі з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу", - не добираючи слів, сказав Порошенко, хоча при цьому жодного разу не згадав прізвища Зеленського.

Саме навколо аргументу про прив'язку до Ігорю Коломойському і буде вибудовуватися основна лінія протистояння Порошенка з Зеленським, розповів РБК-Україна один із соратників Порошенко. "Із завтрашнього дня я починаю боротьбу за перемогу у другому турі", - заявив президент. Втім, поки чіткого плану боротьби за цю перемогу у команди Порошенка немає. "Будемо аналізувати результати в регіонах і коригувати наші дії", - сказав один з близьких соратників Порошенко.

Значний розрив із Зеленським, зафіксована екзит-поллом, в його команді не вважають серйозною перешкодою. "Не звертайте уваги на розрив і "перетікання", – оцінив дані екзит-полу один з членів близького оточення Порошенко. – Перший і другий тур – це зовсім різні голосування. У другому турі зовсім інша психологія вибору".

Але кілька співрозмовників в штабі Порошенка визнають, що, по-перше, вони не очікували такого високого показника у Зеленського. Багато функціонерів штабу, з якими спілкувалося РБК-Україна в ході передвиборної кампанії, сумнівалися, що Зеленському вдасться мобілізувати своїх прихильників у день голосування, особливо молодь. "Наш результат для нас був більш-менш очікуваним. Але в той же час ми розраховували, що у Зеленського буде на три-п'ять відсотків нижче", – розповів один з членів штабу Порошенка.

По-друге, Західна Україна, де зосереджено електоральне ядро Порошенко, проголосувала за досить низькою явкою, констатували двоє близьких соратників Порошенко. За даними національного екзит-полу, в західному регіоні Зеленський набрав 21,8% голосів, а Петро Порошенко – 25,8%. "І в цьому полягає наша ключова проблема. Там голосували дуже мляво. Ще такого не було, щоб захід голосував гірше центру і півдня. Будемо їх мобілізувати до другого туру", - пояснив виданню один із співбесідників.

Ще однією слабкою стороною кампанії Порошенко виявилися штаби в регіонах. "Приблизно 80 відсотків штабів повністю провалили роботу. Штабами їх можна назвати лише формально. Наприклад, з Одеською і Харківською областю у нас зовсім біда. Є з чим працювати, готуючись до другого туру", - обурюється співрозмовник.

Обидва кандидати мають резерв у вигляді голосів їхніх суперників, які не вийшли у другий тур. Перетік їх голосів до Порошенка або до Зеленському може перекроїти процентний розклад, вважають у президентській команді. "Імовірно, голоси виборців Тимошенко можуть розподілитися 50 на 50. Принаймні, "бабусі" Тимошенко навряд чи підуть голосувати в другому турі за Зеленського. Вони – досить дисциплінований електорат, тому вони, швидше за все, більшою частиною будуть за нас. А ось велика частина електорату Бойко може проігнорувати вибори", - міркує один з близьких соратників Порошенко.

Голоси виборців Анатолія Гриценка та Ігоря Смешка можуть розподілитися з явною перевагою на користь Порошенка, вважають у команді чинного глави держави. Більш того, за інформацією видання, в штабі кандидата планують заручитися публічною підтримкою Ігоря Смешка в ході кампанії до другого туру виборів.

І хоча екзит-поли не показали суттєвий відрив Порошенко від Тимошенко, в президентському штабі не бачать ризику "просісти" на третє місце за підсумком підрахунку голосів ЦВК. Крім того, в оточенні президента вважають, що можливі спроби Тимошенко "розгойдати ситуацію" і опротестувати результати виборів в окремих округах ні до чого не приведуть.

На межі похибки

Юлія Тимошенко не визнала результати ні одного екзит-полу, включаючи національний, і заявила про те, що її команда почала паралельний підрахунок голосів. До такого закінчення дня виборів її штаб готувався ще вдень. Починаючи з полудня, команда кандидата систематично інформувала про "численні порушення". Серед них називалися і "люди з автоматами на вулицях міст, на думку штабу "Батьківщини", залякують виборців, та факти підкупу електорату, і масова видача порожніх бюлетенів в одні руки.

До вечора ця риторика посилилася. Після закриття виборчих дільниць, команда Тимошенко заговорила вже про масові порушення по всій країні і фальсифікації даних екзит-полів. Довірена особа і давній соратник кандидата Сергій Власенко і зовсім заявив, що на території Донецької області проти Тимошенко діє СБУ і "люди, які є штатними сексотами" впливають на вибір людей".

Фото: Юлія Тимошенко не вірить результатам екзит-полів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сама Юлія Тимошенко запевнила журналістів, що не заперечує першість Володимира Зеленського за результатами голосування в першому турі. Єдино вірним політик назвала екзит-пол, який провела її команда. Але він значно відрізняється від національних опитувань. Тимошенко, посилаючись на внутрішній опитування, повідомила, що Зеленський лідирує з результатом 27%, її команда – 20,9%, а Петро Порошенко – 17,5%. Втім, ще напередодні першого туру виборів Юлія Тимошенко говорила про те, що перед днем голосування буде опублікована реальна соціологія, а вона у другому турі буде боротися за президентське крісло з Петром Порошенком, а не з Володимиром Зеленським. Його політик в інтерв'ю неодноразово називала "хорошим актором", а його рейтинги – протестом виборців по відношенню до всього політичного істеблішменту.

Вчора кандидат, назвавши "всі екзит-поли продажними", заявила, що її команда до ранку понеділка буде публікувати копії протоколів з мокрими печатками, і закликала своїх представників на дільницях "захищати результати". За словами Тимошенко, вона не виключає силовий сценарій зриву виборів", на що може зважитися команда чинного президента. "Я впевнена, що після перерахунку всіх протоколів, мафії Порошенко в Україні не буде", - заявила Тимошенко.

Її соратники Сергій Власенко і Сергій Соболєв також публічно звинуватили штаб Петра Порошенка у маніпуляції з даними опитувань виборців на дільницях. "Так співпало, що агентство SOCIS, бере участь у проведенні національних екзит-полів, на правах приватної власності належить Ігорю Гриніву (один з керівників виборчого штабу Порошенка, - ред.)", - заявив Власенко. Пізніше РБК-Україна він пояснив, що не варто довіряти і іншим соціальним агентствам, оскільки "у них одне поле для вимірювання", і їх інтерв'юери "не дійшли до села і на спецділянки". Втім, поки команда Тимошенко не готова оскаржувати результати першого туру в суді. "Для цього потрібно спочатку обробити всі протоколи", - повідомив виданню Власенко, запевнивши, що після цього результати голосування у першому турі будуть відрізнятися від даних опитувань.

опівночі Сергій Соболєв оголосив, що представникам "Батьківщини" вдалося зібрати інформацію з виборчих дільниць, де вже є протоколи з мокрими печатками. "У той час як ЦВК опрацювала лише 1,5% протоколів, то наша команда – вже майже 67%. Зеленський – 28,1%, Тимошенко – 16,1%, Порошенко – 15,2%", - заявив він, підкресливши, що збір даних "серйозно сповільнився". До ранку в штабі Тимошенко пообіцяли обробити більше 80% протоколів, копії яких "Батьківщина" має намір опублікувати.

Над текстом працювали: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Влад Красінський, Ростислав Шаправский, Марія Цатурян