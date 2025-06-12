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Поступление в магистратуру и аспирантуру 2025: как получить приглашение на экзамены

Четверг 12 июня 2025 13:27
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Поступление в магистратуру и аспирантуру 2025: как получить приглашение на экзамены Фото: Поступление в магистратуру и аспирантуру в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 12 июня, в личных кабинетах участников вступительных испытаний на сайте УЦОКО появились приглашения на ЕФВВ, ЕВЭ и ЕВВ. В них указаны дата, время и место проведения тестирований.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Для того, чтобы пройти тестирование, абитуриентам нужно:

  • зайти в кабинет участника по номеру экзаменационного листа и PIN-коду;
  • сформировать и, по возможности, распечатать приглашение-пропуск;
  • взять с собой на тестирование экзаменационный листок, документ, на основании которого регистрировались, и приглашение.

В УЦОКО отмечают, что информация о местах проведения тестирования не публикуется из соображений безопасности. Ее не стоит разглашать.

В этом году к вступительным испытаниям на магистратуру зарегистрировались более 93 тыс. человек, из них более 3,3 тыс. будут сдавать тесты за рубежом. Самые популярные направления: педагогика, психология, управление, ИТ и право.

На получение степени PhD зарегистрировались более 14 тысяч абитуриентов.

Для тех, кто не успел зарегистрироваться, запланирован дополнительный период регистрации. Он продлится с 16 по 17 июня.

Что нужно знать о поступлении в магистратуру и аспирантуру в 2025 году

Напомним, в 2025 году все желающие поступить в магистратуру или аспирантуру в Украине должны сдавать Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) - независимо от специальности или формы обучения. Он состоит из двух частей: теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку.

Основная сессия ЕВИ состоится с 21 июня по 12 июля, дополнительная - с 29 июля по 18 августа. Результаты основной сессии обнародуют до 18 июля, дополнительной - до 22 августа.

Абитуриенты, которые находятся за рубежом, также могут сдать экзамен в специально определенных городах. Однако количество мест ограничено, поэтому регистрироваться стоит заранее.

Также мы рассказывали, что в 2025 году поступающие в аспирантуру в Украине должны сдать не только ЕВЭ, но и новый тест - единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВЭ). Он будет содержать 100 заданий с выбором правильного ответа.

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