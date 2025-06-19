Россия передает Украине собственных "ненужных" погибших: Клименко сделал заявление

Россия во время обмена телами погибших передала Украине "ненужные" трупы российских солдат под видом останков украинских воинов. Установлен как минимум один случай такой передачи, который подтвержден документально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По словам министра, россияне во время последнего обмена телами умышленно передали Украине не только погибших украинских военных, но и подбросили туда мертвых российских солдат. Украине удалось идентифицировать некоторых "подкидышей".

"Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров", - сказал Клименко.

В частности тело под №192/25, которое было передано Украине, оказалось одетым в военную форму российской армии. При погибшем нашли:

российский паспорт на имя Бугаева Александра Викторовича, 1974 года рождения;

российский военный билет военнослужащего 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады;

талон аттестата военного РФ;

выписку из приказа командира воинской части 35390 за №52, датированного 26 декабря 2023 года;

жетон с надписью "ВС РОССИИ МТ-146004".

Фото: документы, которые нашли у погибшего россиянина, переданного Украине (МВД Украины)

Родственники Бугаева разыскивают его еще с марта 2025 года. Бугаев пропал без вести во время боев за Новомихайловку в Донецкой области. Россияне нашли его тело, но решили "подбросить" погибшего Украине.

"Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочной для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям. Но платить все же придется: мы возвращаем эти тела", - отметил Клименко. Министр также добавил, что поведение россиян прекрасно демонстрирует их отношение даже к собственным солдатам и к их родственникам.