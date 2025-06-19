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Украина и Россия продлят обмен телами без привязки к Стамбулу, - ГУР

Украина, Четверг 19 июня 2025 18:08
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Украина и Россия продлят обмен телами без привязки к Стамбулу, - ГУР Фото: Украина и Россия продлят обмен телами погибших (t.me/Koord_shtab)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Россия продлят обмен телами погибших, но в новом формате. Он не будет привязан к переговорам в Стамбуле.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Что касается репатриации в рамках договоренностей в Стамбуле, то Украина получила от государства-агрессора тела 6000 погибших, по утверждению россиян, граждан Украины, в том числе защитников. Далее идет процесс идентификации и проверки, об этом подробно комментировало Министерство внутренних дел, то есть работа в этом направлении не закончена и будет продолжаться в дальнейшем". - рассказал Юсов.

В то же время представитель ГУР сообщил, что страны и в дальнейшем продлят обмен тел погибшими.

"Репатриационные мероприятия будут продолжаться уже в другом режиме, независимо от договоренностей в Стамбуле", - добавил он.

Возвращение тел украинских защитников

Заметим, что Украина и РФ во время второй встречи в Турции достигли договоренности о масштабном обмене телами погибших защитников. Стороны согласовали формат "6000 на 6000".

Первый этап обмена состоялся 11 июня - Украина вернула тела более тысячи павших воинов. Речь идет о погибших на востоке, юге, а также в Курской области.

Следующий этап репатриации состоялся 13 июня, в Украину вернули тела 1200 человек, большинство из которых военнослужащие.

Кроме того, на территорию Украины вернули тела еще 1200 погибших граждан в воскресенье, 15 июня. Это уже четвертый этап репатриационных мероприятий после переговоров в Стамбуле.

Ранее сегодня в МВД рассказали, сколько времени уйдет на идентификацию переданных РФ тел украинских защитников.

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