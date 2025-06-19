Украина и Россия продлят обмен телами без привязки к Стамбулу, - ГУР

Украина и Россия продлят обмен телами погибших, но в новом формате. Он не будет привязан к переговорам в Стамбуле.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Что касается репатриации в рамках договоренностей в Стамбуле, то Украина получила от государства-агрессора тела 6000 погибших, по утверждению россиян, граждан Украины, в том числе защитников. Далее идет процесс идентификации и проверки, об этом подробно комментировало Министерство внутренних дел, то есть работа в этом направлении не закончена и будет продолжаться в дальнейшем". - рассказал Юсов.

В то же время представитель ГУР сообщил, что страны и в дальнейшем продлят обмен тел погибшими.

"Репатриационные мероприятия будут продолжаться уже в другом режиме, независимо от договоренностей в Стамбуле", - добавил он.