"Продолжение следует": Федоров сделал заявление после сообщений о потере должности

Министр обороны Михаил Федоров опубликовал итоговое обращение, в котором рассказал о результатах своей работы в должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Федорова в Telegram.
"Это была большая честь – служить украинскому народу в должности министра обороны", - подчеркнул он.
1. Отключить российским войскам Starlink , что, по словам Федорова, существенно ограничило их возможности в войне дронов.
2. Значительно увеличить закупки беспилотников , инвестировав средства в FPV-дроны, разведку, перехватчики, НРК и deep-strike.
3. Запустить программу Логистический локдаун , которая помогла нарушить логистику российских войск и начать изоляцию Крыма.
4. Продолжить финансирование программы "Линия дронов" для обеспечения сил беспилотных систем.
5. Запустить программу поддержки современных дроново-штурмовых подразделений .
6. Ввести 70% предоплаты за закупки через портал Brave1 Market.
7. Реформировать систему оборонных закупок и впервые провести тендеры на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов.
8. Впервые через тендер закупить для войск тысячи пикапов, баги и квадроциклов .
9. Интегрировать новые подходы к работе Воздушных сил , что, по словам Федорова, повысило эффективность перехвата дронов и крылатых ракет.
10. Впервые законтрактовать ракеты Patriot PAC-2 GEM-T и подать заявку на закупку PAC-3 за счет европейского кредита.
11. Запустить прогнозируемое базовое обеспечение боевых бригад и корпусов беспилотниками.
12. Создать масштабную грантовую программу украинских производителей ракет и взрывчатых веществ.
13. Начать реформу военной службы , в том числе новую систему контрактов, рекрутинг и мотивацию военных.
14. Провести три заседания в формате "Рамштайн" , после которых партнеры объявили о 40 млрд долларов поддержки Украины.
15. Запустить механизм использования европейского кредита для финансирования украинских оборонных нужд.
16. Найти решение для масштабирования производства дешевых ракет против реактивных "Шахедов" и подписать рекордный контракт.
17. Провести успешное испытание украинской баллистической ракеты , повысив ее точность и снизив стоимость производства.
18. Подписать контракт на закупку истребителей Gripen .
19. Спланировать и реализовать операцию "Ашан" , которая, по словам Федорова, на полгода остановила механизированное наступление русских войск.
20. Открыть экспорт в рамках программы Drone Deal для привлечения инвестиций в ОПК.
21. Запустить Trophy Lab для изучения российских военных технологий вместе с международными партнерами.
22. Создать Defense AI Center A1 для ускорения внедрения искусственного интеллекта в оборонной сфере.
1. Завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО. По словам Федорова, новую структуру удалось запустить, однако кадровые изменения должны быть более решительными.
2. Полностью перевести все оборонные закупки на тендерную систему .
3. Сформировать культуру персональной ответственности за принятые решения . В то же время Федоров убежден, что ее в конечном итоге сформирует украинское общество.
"Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел раньше в Министерство обороны, - побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации. Продолжение следует", - подытожил Федоров.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский во время встречи с народными депутатами "Слуги народа" объяснил, что решил сменить министра обороны Михаила Федорова из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
В то же время, по словам главы государства, Федоров останется в команде, но уже в другой роли.