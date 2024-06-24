Нападения в Дагестане, вероятно, совершило северокавказское отделение Исламского государства, - ISW

Северокавказское отделение Исламского государства (ИД) Wilayat Kavkaz, вероятно, предприняло комплексную и скоординированную атаку на церковь, синагоги и правоохранительные структуры в Республике Дагестан 23 июня, считают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Там отметили, что после нападения российский филиал IS-K Al-Azaim Media опубликовал заявление, в котором хвалил "своих братьев с Кавказа" за то, что они продемонстрировали, на что они способны.

ISW пишет, что Al-Azaim не взял на себя ответственность за саму атаку, но ссылка на Кавказ убедительно свидетельствует о том, что ответственность за нападение несет Вилаят Кавказ.

Аналитики института обратили внимание на предупреждение от региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о том, что Вилаят Кавказ активизировался после нападения ИД-К на "Крокус Сити Холл" под Москвой 22 марта и с апреля усилил призывы к вербовке на Северном Кавказе.

В отчете говорится, что российские власти пытались провести "невнятную антитеррористическую операцию" на Северном Кавказе, но в основном сосредоточили свой ответ на безосновательном обвинении в нападении Украины и НАТО.

Некоторые российские официальные лица уже утверждают, что Украина и НАТО якобы причастны к атаке 23 июня. Для этих обвинений нет оснований, подчеркнул Институт.

Там пришли к выводу, что все более напряженные отношения России с мусульманским меньшинством, особенно на Кавказе, вероятно, будут продолжать снабжать Вилаят Казказ и другие экстремистские группы ценной базой для вербовки.