В Дагестане вспыхнула газовая труба, зарево видно за километры (видео)

Как пишут российские СМИ со ссылкой на главное управление МЧС, на магистральном газопроводе в Дагестане прогремело три взрыва.

Пожар начался в промышленной зоне Кизилюрта.

При этом в Telegram-каналах со ссылкой на слова местных жителей пишут, что газовую трубу прорвало, после чего вспыхнул пожар.

Зарево от пожара можно заметить за несколько километров от места происшествия. На месте ЧП уже работают экстренные службы.

Взрывы в Москве и Подмосковье

Напомним, сегодня, 9 июня, в Балашихе под Москвой взорвался автомобиль. В сети появилась информация о том, что в результате инцидента погиб российский генерал-лейтенант.

Позже стало известно, что в результате взрыва был ликвидирован полковник, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамир Давыдов.