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Суд у Німеччині ухвалив призупинити розчищення ділянки для Tesla

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 21:39
Суд у Німеччині ухвалив призупинити розчищення ділянки для Tesla
Фото: компания Tesla (inventure.com.ua)

Рішення діятиме до винесення вердикту за скаргою федерального екологічного союзу

Вищий адміністративний суд Берліна і Бранденбурга ухвалив тимчасово призупинити розчищення ділянки і вирубку лісу на території, призначеної для будівництва заводу автоконцерну Tesla. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що рішення діятиме до винесення вердикту за скаргою федерального екологічного союзу "Зелена ліга" на постанову адміністративного суду Франкфурта-на-Одері від 14 лютого.

Крім того, наголошується, що вирубка може бути завершена вже протягом трьох днів, тобто до того, як суд зміг би прийняти підсумкове рішення по скарзі екоактивістів. При цьому не слід виходити з того, що вимоги про правовий захист, висунуті "Зеленої лігою", "спочатку зовсім безперспективні", пояснили в обґрунтуванні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що американська компанія з виробництва електромобілів Tesla побудує завод в Німеччині поблизу Берліна, який стане першим заводом в Європі. При заводі також планується відкриття інженерного і дизайнерського центру.

Новий завод буде розташовуватися поблизу з кордоном Берліна і федеральної землі Бранденбург. Крім кросовера Tesla Model Y, на ньому будуть збиратися седани Tesla Model 3. Компанія вже почала розміщувати вакансії з працевлаштування, очікується, що на заводі буде близько 10 тис. Співробітників. Підприємство планують відкрити в 2021 році.

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