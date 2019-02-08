США збільшать військовий контингент в Литві

США і Литва будуть проводити спільні тренування

США с целью укрепления безопасности разместят в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk и около 150 военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Сообщается, что эти военнослужащие будут обеспечивать работу вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk на авиационной базе Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде. Также США и Литва будут проводить совместные тренировки.

Фото: американска военная техника в Литве (delfi.lv)

Ранее сообщалось, что Литва собирается расширить санкции против граждан Росии, обвиняемых в нарушениях прав человека.

До этого в Литве заявили о возможной кибератаке со стороны РФ.

Напомним, в Литве задержали российских агентов. По подозрению в шпионаже в пользу России задержаны бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис и гражданин Российской Федерации.