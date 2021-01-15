У ВООЗ назвали умову введення COVID-паспортів

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорти. Але припускають, що ситуація може змінитися і ці документи буде доцільно ввести.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.

Він підкреслив, що в рекомендаціях комітету ВООЗ зазначений заклик не вводити ці документи саме зараз. Але якщо надалі ситуація з доступністю і безпекою вакцин покращиться, то можуть з'явитися причини для зміни рекомендацій.

"Ситуація зміниться з часом, і в недалекому майбутньому можуть з'явитися нові причини це ввести підтвердження вакцинації для подорожей", - заявив Райан.

Сьогодні повідомлялося, що комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

У той же час, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн назвала введення сертифікатів вакцинації від коронавірусу в ЄС медичною необхідністю. Однак його можуть зрівняти з негативним COVID-тестом.