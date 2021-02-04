Швеція готує введення електронного COVID-паспорта до літа

Фото: вакцина від коронавіруса (Getty Images)

У Швеції розробляють варіант паспорта вакцинації від коронавіруса в електронному вигляді. Його будуть готові ввести до літа цього року, якщо буде затверджений міжнародний стандарт документу.

Про це повідомляє Reuters.

В уряді Швеції припускають, що саме такі паспорти в майбутньому будуть перепусткою для поїздок і участі в різних заходах. Але поки питання оптимального документа ще вивчається.

"Коли Швеція і наші сусіди почнуть відкриватися, сертифікати про вакцинацію, ймовірно, будуть потрібні для поїздок та участі в інших заходах", - заявив шведський міністр діджитализації Андерс Ігеман.

Раніше повідомлялося, що данське уряд планує ввести цифровий "COVID-паспорт". Спершу він буде призначений для ділових поїздок за кордон.

Також віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що в Україні технічно готові до створення "COVID-паспортів". Він повідомив, на базі чого їх можуть зробити.