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Британія почала розробку COVID-паспорта для закордонних поїздок

Лондон, П'ятниця 05 лютого 2021 12:16
Британія почала розробку COVID-паспорта для закордонних поїздок
Фото: британці будуть подорожувати з COVID-паспортами (Alex Davidson/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Великобританія почала розробку COVID-паспорта, куди будуть заноситися дані про вакцинацію. Передбачається, що вони зможуть використовуватися для зарубіжних поїздок.

Про це пише The Mirror.

Повідомляється, що Міністерство закордонних справ, Міністерство транспорту і Міністерство охорони здоров'я і соціального захисту працюють над варіантами зарубіжних поїздок, для яких може знадобитися такий документ.

Зокрема, Греція вже готова відкрити кордони для британців за умови, що вони підтвердять вакцинацію. В уряді Британії вже заявили Афінам, що їх програма вакцинації досить просунута, щоб відпочивальники врятували туристичний сезон.

"Оскільки кількість щеплень у Великобританії в значній мірі випереджає всі інші країни в Європі та за її межами, британські мандрівники будуть одними з найбажаніших для поїздки сюди вже у травні", - заявив президент федерації готельєрів Греції Григоріс Тасіос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія планує ввести цифровий COVID-паспорт для ділових поїздок за кордон.

До літа планує ввести електронні паспорти вакцинації і Швеція.

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