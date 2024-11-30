CNN раскрыла "мирный план" спецпредставителя Трампа по Украине

80-летний бывший советник Трампа по национальной безопасности Келлог, который возглавит должность спецпредставителя по Украине в новой администрации США, критиковал действия Белого дома, обвиняя в том, что действующая администрация Джо Байдена слишком поздно и недостаточно предоставила Украине оружие в рамках оборонной помощи.

Позиция Келлога по войне РФ против Украины, помощи США и членства в НАТО

Он заявляет, что нужно было предоставить Украине больше оружия до широкомасштабного вторжения РФ и сразу после него, чтобы украинская сторона могла победить.

По мнению Келлога, "мягкий" подход Трампа к российскому диктатору Владимир Путину будто бы позволит ему заключить соглашение.

Келлог говорит, что Штатам не нужно вмешательство "в другой конфликт", а их собственные запасы оружия пострадали от оказания Украине помощи, в результате чего США могут столкнуться с любым конфликтом, например с Китаем из-за Тайваня.

По словам Келлога, членство Украины в НАТО - на самом деле "очень отдаленная перспектива". И что присоединение к Североатлантическому альянсу, которое предварительно было предложено Киеву в знак "символической солидарности", должно быть приостановлено на неопределенный срок "в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение с гарантиями безопасности"ю

Что предполагает "мирный план" Келлога

В плане прежде всего говорится, что он должен стать "официальной политикой США по прекращению огня и урегулированию путем переговоров".

В "мирном плане" Келлога также указывается, что предстоящая помощь США, которая может предоставляться, вероятно, как заем, будет зависеть от переговоров Украины с Россией.

И что Штаты будут предоставлять оружию Украине столько, сколько достаточно для защиты и остановить любое дальнейшее продвижение российских оккупантов "до и после любого мирного соглашения".

По данным CNN, Келлог выступает за то, чтобы линия фронта была заморожена путем прекращения огня и ввода "демилитаризованной зоны".

"За согласие на это Россия получит частичное смягчение санкций, а полное - только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине", - озвучивает американская телерадиокомпания мнение спецпредставителя США.

При этом, отмечается в таком плане, Украину не просили бы отказаться от возвращения оккупированных Россией территорий своей страны, но Киев должен добиваться этого только дипломатическим путем.

Келлог признает, что "это будет нуждаться в будущем дипломатическом прорыве, который, вероятно, не произойдет до того, как Путин уйдет с поста".

"Это мрачный компромисс для мрачной войны. Но это может не положить конец, а вместо этого открыть новую страницу, где единство и поддержка Запада начнут разрушаться, а Путин, как за столом переговоров, так и на фронте, приблизится к своим целям", - говорится в публикации CNN в контексте реакции на данный "мирный план".

Трамп избрал Келлога на должность спецпредставителя по Украине

Напомним, 27 ноября избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он номинировал генерала в отставке Кита Келлога на должность спецпредставителя по Украине и России.

А уже 28 ноября Келлог заверил, что он рассчитывает неустанно работать, чтобы обеспечить мир благодаря силе.

Добавим, что в МИД Украины заявили о том, что Киев положительно оценивает решение Трампа номинировать Келлога на должность спецпредставителя по Украине.

Также следует добавить, что в прессе время от времени появляются разнообразные варианты якобы "мирного плана" Трампа по Украине. Ни один из них до сих пор не был подтвержден как настоящая инициатива Трампа.