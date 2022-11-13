Демократы сохранят контроль над Сенатом США, - CNN

По итогам промежуточных выборов в Конгресс Соединенных штатов Америки представители Демократической партии сохранят свое большинство в Сенате в течение следующих двух лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Это становится возможным после побед демократов в штатах Невада и Аризона, где избиратели все же не поддержали кандидатов-республиканцев, которые, как считалось прежде, имели высокие шансы набрать тут больше голосов и в результате получить контроль над Сенатом.

Так, по состоянию на сейчас в Верхней палате Конгресса у демократов 50 мест, то есть на одно больше, чем у республиканцев (49) из общих 100.

В Нижней палате Конгресса у республиканцев 211 мест, а у демократов 204 - из общих 435.

Сохранение контроля над Сенатом - огромный импульс для президента Джо Байдена в течение оставшихся 2 лет его первого срока в Белом доме, отмечает CNN.

Это означает, что у демократов будет возможность утвердить кандидатуры главы государства на судей, избегая сценариев, подобных тому, с которым столкнулся бывший президент Барак Обама в 2016 году, когда тогдашний лидер большинства в Сенате отказался проводить голосование по своему кандидату в Верховный суд.

Также сохранение контроля в Верхней палате Конгресса позволит демократам в Сенате отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей (нижней палаты Конгресса), и устанавливать собственную повестку дня.

Победа в Сенате связана с тем, что вопрос о контроле над Палатой представителей, где республиканцы, как многие ожидали, получат большинство, все еще остается открытым, отмечается в публикации.

Так, до сих пор идет подсчет бюллетеней в ключевых округах некоторых штатов, включая Калифорнию, Аризону и Орегон, при этом большая часть бюллетеней доставляется по почте.

Даже если демократы не сохранят контроль над Палатой представителей, они могут оставить Республиканскую партию с небольшим и неуправляемым большинством.