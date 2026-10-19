Малые ИИ-модели могут уже через несколько месяцев научиться самостоятельно распространяться между умными устройствами. Эксперименты показали, что они способны запускаться автономно на обычных Android ТВ-приставках и бытовой технике.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на исследование Anthropic .

Как ИИ "захватывает" дешевую технику?

В отличие от обычных вирусов, ИИ-червь способен самостоятельно изучать незнакомые устройства, адаптироваться к новой операционной системе и развертывать необходимые программы без участия человека.

Главной целью таких атак являются устройства интернета вещей, в том числе дешевые Android-ТВ-приставки, смарт-холодильники, пылесосы и камеры наблюдения. Они постоянно подключены к сети и имеют минимальную базовую защиту.

В эксперименте исследователи объединили 15 дешевых ТВ-приставок с 4 гигабайтами оперативной памяти в единую сеть. Модель размером 26 млрд параметров смогла успешно запуститься и работать на этом оборудовании.

Этапы автономного распространения и эволюция вирусов

Процесс самовоспроизводства ИИ-червя состоит из четырех основных шагов:

Поиск незащищенных целей в сети; получение доступа к устройству; Развертывание и настройка среды для искусственного интеллекта; Дальнейшее сканирование сети для последующего скачка.

При распространении ИИ модели способности к так называемой эволюции. При каждом последующем заражении родительская модель передает дочерней свои заметки об ошибках и удачных решениях.

Благодаря этому процент успешных развертываний системы растет с 45 процентов в первом поколении до 84 процентов в последующих.

Читайте больше Превращает настольные Mac в суперкомпьютер: Meta открыла ИИ Muse Spark Open

Чем ИИ червь отличается от обычных вирусов?

Традиционные ботнеты создаются под конкретные типы устройств и операционной системы.

ИИ-червь не привязан к четкому коду и может самостоятельно подбирать нужные версии программ для совершенно разного железа - от микрокомпьютеров Jetson Nano до ПК на базе Mac.

При этом быстрота распространения такого вируса считается низкой. Удвоение количества зараженных устройств занимает от нескольких дней до недели.

Остановить такую сеть крайне трудно из-за отсутствия единого командного центра.

Защита и меры противодействия

Специалисты отмечают, что выявить такие угрозы можно по характерным аномалиям в сетевом трафике. Передача многих гигабайт веса ИИ-моделей между бытовыми устройствами создает нетипичную нагрузку на каналы связи.

Основными пределами защиты являются