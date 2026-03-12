Более 900 летучих мышей под обшивкой балкона: в Харькове нашли рекордную колонию (фото)

В Харькове обычная проверка балкона превратилась в масштабную спасательную операцию. Владелица квартиры годами слышала шорох под обшивкой, однако лишь во время ремонта выяснилось, что она делила жилье с почти тысячей летучих мышей.

РБК-Украина со ссылкой на "Украинский центр реабилитации рукокрылых" рассказывает детали необычного спасения и что делать, если в вашем доме поселились рукокрылые.

Спасательная операция во время ремонта

Владелица квартиры знала о существовании Центра реабилитации рукокрылых, поэтому пригласила специалистов контролировать демонтаж обшивки. Как выяснилось, под материалом скрывалась колония рыжих вечерниц.

"В течение трех дней, работая в несколько смен, мы проверяли состояние животных, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным. В целом удалось спасти более 900 вечерниц", - сообщили в Центре.

Сейчас большинство животных находятся в удовлетворительном состоянии. Их разместили в специальной "холодной комнате" для завершения зимовки, а наиболее истощенных особей откармливают насекомыми.

Харьковчанка обнаружила колонию летучих мышей у себя на балконе (фото: facebook.com/BatsUkraine)

Мифы и реальность: опасны ли летучие мыши?

Специалисты развеивают популярные страхи относительно соседства с рукокрылыми:

Они не вампиры. В Украине обитают только насекомоядные виды. Летучие мыши-вампиры живут исключительно в Южной Америке.

В Украине обитают только насекомоядные виды. Летучие мыши-вампиры живут исключительно в Южной Америке. Не "зараза". Летучие мыши не являются грызунами и не портят запасы пищи. Угроза бешенства минимальна, однако при контакте стоит использовать плотные перчатки, чтобы избежать укусов во время самозащиты.

Летучие мыши не являются грызунами и не портят запасы пищи. Угроза бешенства минимальна, однако при контакте стоит использовать плотные перчатки, чтобы избежать укусов во время самозащиты. Не путаются в волосах. Это миф. Летучие мыши могут пролетать близко к людям только потому, что охотятся на насекомых, которые вьются вокруг нас.

Что делать, если вы нашли летучую мышь

Экологи отмечают, что убивать рукокрылых или разрушать их убежища запрещено законом. Если колония поселилась под балконом, лучшее решение - дождаться осени, когда животные улетят на юг, и только тогда забить щели мягким материалом.

В случае обнаружения летучих мышей зимой (как это произошло в Харькове), животных можно временно передержать в коробке в холодильнике (при температуре +4...+8 °C), но лучше сразу обратиться к специалистам. Специалисты отмечают, что кормить летучих мышей можно только живыми насекомыми; молоко, хлеб или кошачий корм для них смертельно опасны.