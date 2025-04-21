Чужі SMS від "Ощадбанку"? Що це означає та як швидко вирішити проблему

Українці можуть отримувати чужі SMS-повідомлення від "Ощадбанку" (фото: Getty Images)

Часом українцям можуть надходити чужі SMS-повідомлення - адресовані іншій людині - від "Ощадбанку". Розв'язати цю проблему можна швидко та віддалено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Чому можуть надходити чужі повідомлення від "Ощадбанку" За словами Наумова, часом трапляються ситуації, коли до українців надходять чужі SMS-повідомлення від "Ощадбанку". "Це буває тоді, коли мобільні оператори повторно продають неактивні номери новим абонентам", - поясни він. Як українцям потрібно діяти в такій ситуації Якщо людина отримала SMS-повідомлення, адресоване іншому, потрібно діяти за простим алгоритмом: зателефонувати до контакт-центру "Ощадбанку" - за телефоном 0-800-210-800;

повідомити, що вам надходять SMS-повідомлення, адресовані іншій людині. Як вирішується ситуація з чужими SMS-повідомленнями Наумов пояснив, що в межах розв'язання цієї проблеми: особа звертається до контакт-центру з номера, на який надходять чужі повідомлення;

оператор знаходить клієнта, до якого прив'язаний даний номер;

оператор ініціює видалення номера з профілю клієнта (колишнього власника номера);

для підтвердження видалення надсилається OTP-пароль, який потрібно назвати оператору. "Все дуже просто та зручно", - підсумував голова правління "Ощадбанку". Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)