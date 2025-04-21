Чужі SMS від "Ощадбанку"? Що це означає та як швидко вирішити проблему
Часом українцям можуть надходити чужі SMS-повідомлення - адресовані іншій людині - від "Ощадбанку". Розв'язати цю проблему можна швидко та віддалено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
Чому можуть надходити чужі повідомлення від "Ощадбанку"
За словами Наумова, часом трапляються ситуації, коли до українців надходять чужі SMS-повідомлення від "Ощадбанку".
"Це буває тоді, коли мобільні оператори повторно продають неактивні номери новим абонентам", - поясни він.
Як українцям потрібно діяти в такій ситуації
Якщо людина отримала SMS-повідомлення, адресоване іншому, потрібно діяти за простим алгоритмом:
- зателефонувати до контакт-центру "Ощадбанку" - за телефоном 0-800-210-800;
- повідомити, що вам надходять SMS-повідомлення, адресовані іншій людині.
Як вирішується ситуація з чужими SMS-повідомленнями
Наумов пояснив, що в межах розв'язання цієї проблеми:
- особа звертається до контакт-центру з номера, на який надходять чужі повідомлення;
- оператор знаходить клієнта, до якого прив'язаний даний номер;
- оператор ініціює видалення номера з профілю клієнта (колишнього власника номера);
- для підтвердження видалення надсилається OTP-пароль, який потрібно назвати оператору.
"Все дуже просто та зручно", - підсумував голова правління "Ощадбанку".
Публікація Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Нагадаємо, раніше "Ощадбанк" повідомив українців про важливі зміни щодо терміну дії карток.
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